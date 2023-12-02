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المركزي يكشف نتائج مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا

سياسة

2023-12-02 | 11:43
المركزي يكشف نتائج مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا
1,989 مشاهدة

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، نتائج مباحثات الوفد العراقي المشترك في تركيا.

وذكر بيان للمركزي ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استكملت المباحثات التي اجراها وفد عراقي مشترك (الحكومة، البنك المركزي، رابطة المصارف العراقية الخاصة، والقطاع المصرفي متمثلا بعدد من المصارف الخاصة) في اسطنبول وعاد الى بغداد صباح امس، وقد تكللت المباحثات بالاتفاق على اجراء ترتيبات مصرفية بين المصارف العراقية ونظيراتها التركية من خلال مصارف وسيطة بما يضمن التبادل التجاري لكبار التجار والمستوردين واجراء الحوالات وتسديدها بعملتي اليورو والليرة التركية".

وأكد "الاتفاق على تنظيم التبادل التجاري لصغار التجار والتجزئة (دينار مقابل يورو او ليرة تركية) بموجب ترتيبات بحوالات مجمعة وفق تنظيم تجاري يضمن الدورة المتكاملة للعملية التجارية (الايداع بالدينار داخل العراق، الدفع باليورو او الليرة في تركيا، شحن البضائع من تركيا الى العراق) ومن شأن ذلك تسهيل التحويل الخارجي لآلاف التجار العراقيين وتجنيبهم العمل بوسائل غير أصولية".

وأضاف، أن "ذلك يأتي في سياق تنظيم التجارة والتحويل الخارجي على وفق الممارسات والمعايير السليمة وفي اطار الخطة الشاملة التي ينتهجها البنك المركزي لفتح قنوات ومنافذ وعملات متعددة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي وحمايته من المخاطر وتحقيق الاستقرار العام في الاسعار من خلال تغطية المستوردات بالسعر الرسمي والذي يؤكده السيطرة على معدلات التضخم".
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