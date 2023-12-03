المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً باستمرار الصلاحيات المالية والإدارية التي تدار بالوكالة



السومرية نيوز – سياسية



أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، أمراً ولائياً بإستمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة لحين حسم الدعوى.

وذكر إعلام المحكمة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ عبارة (تقوم الدوائر المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور) في المادة (71) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مع بقاء التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة بخصوص إنهاء العمل بالوكالة ولحين حسم الدعوى المقامة أمام هذه المحكمة بالعدد (223/اتحادية/2023) للطعن بدستورية المادة آنفة الذكر وذلك لضمان استمرار عمل المرافق العامة وعدم تعطيلها".