الهيئة القضائية للانتخابات ترد طلب حل حزب تقدم (وثيقة)

ووفقا لكتاب صادر عن رئيس الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الطلب تم رده لمخالفة أحكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب وعدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي.