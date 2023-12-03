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الهيئة القضائية للانتخابات ترد طلب حل حزب تقدم (وثيقة)
سياسة
2023-12-03 | 06:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,536 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
ردت الهيئة القضائية للانتخابات، اليوم الاحد 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، طلب حل حزب تقدم.
ووفقا لكتاب صادر عن رئيس الهيئة القضائية للانتخابات، فإن الطلب تم رده لمخالفة أحكام المادة ٣٢ اولا من قانون الاحزاب وعدم مراعاة الاجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل حزب سياسي.
الوثيقة ادناه:
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الهيئة التميزية القضائية
ترد طلب حل حزب تقدم
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