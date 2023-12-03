العراق يدعو الدول الأوروبية للعمل على تحقيق السلام والأمن

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أن السوداني "استقبل اليوم الأحد، سفير المملكة المتحدة في العراق، ستيفن هيتشن".وتناول اللقاء "البحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها، في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية، كما تطرق اللقاء إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء المرتقبة للمملكة المتحدة، وأبرز الملفات والموضوعات المشتركة التي ستُناقش خلال الزيارة، بما يسهم في إنجاحها".وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "ضرورة تكثيف جهود جميع الدول، وتحديداً الدول الأوروبية؛ من أجل استقرار المنطقة، والعمل على تحقيق السلام والأمن لجميع شعوبها".