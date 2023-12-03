العراق يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمانات العربية تخص غزة

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى في مبنى مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس، بحضور اعضاء الوفد النيابي العراقي وعدد من اعضاء مجلس الشورى الإيراني. إذ جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة لا سيما البرلمانية، وأهمية تنشيط دور لجنة الصداقة العراقية - الإيرانية، وتفعيل مذكرات التفاهم، فضلاً عن توثيق التعاون في مجال تبادل الطاقة والاستثمار والتجارة والمجالات الطبية والنقل البري والسككي".ودعا المندلاوي باعتباره رئيسا للاتحاد البرلماني العربي بالإنابة، وفق البيان، إلى "عقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية لا سيما بعد استمرار مسلسل الإبادة الصهيونية ضد غزة وضرورة اتخاذ قرارات رادعة تجبر الكيان الصهيوني على وقف انتهاكاته الوحشية، والتعجيل بإدخال المساعدات لاهالي قطاع غزة، مؤكداً اهمية تنسيق الجهود والمواقف النيابية بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية وبما يعزز من استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها".من جانبه، رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني، بـ"الوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي، مشيداً بمكانة العراق ودوره المحوري في بناء الحوارات الاقليمية وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، داعياً إلى توسيع الشراكة التجارية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين بين البلدين، فيما اعرب عن شكره لشعب وحكومة العراق على استضافة الزوار الإيرانيين".