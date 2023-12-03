بالصور.. الحلبوسي يحضر تجمعاً جماهيرياً في تكريت

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحضور رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي لتجمع جماهيري في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين.​

ويأتي التجمع قبل أيام من إجراء الانتخابات المحلية خلال شهر كانون الأول الحالي.

وكان مجلس الوزراء حدد 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول 2022.