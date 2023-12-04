تطوير العلاقات الأمنية بين العراق وإيران على طاولة رئيس الجمهورية وباقري

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري والوفد المرافق له".وفي مُستهل اللقاء نقل اللواء باقري تحيات المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رئيس الجمهورية وتمنياتهما للشعب العراقي بدوام الأمن والأمان والازدهار، فيما حمّل رئيس الجمهورية، رئيس الأركان العامة تحياته إلى خامنئي وتمنياته له بموفور الصحة وللرئيس والقيادة الإيرانية دوام التوفيق والنجاح، بحسب البيان.وأكد رئيس الجمهورية، "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتعزيز التعاون التدريبي والتقني والعمل المشترك لضمان أمن الحدود ومكافحة ظاهرة المخدرات، والاستفادة من تجارب البلدين في محاربة الإرهاب"، مشيدا بـ"الاتفاقية بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية لأمن الحدود، كما ثمن الرئيس دعم إيران ومساندتها للعراق في حربه ضد العصابات الإرهابية".وأشار رئيس الجمهورية إلى "موقف العراق الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة"، مشددا على "ضرورة إدانة العدوان على الفلسطينيين وبذل الجهود الدولية لايقاف الحرب على غزة".بدوره، جدد اللواء باقري دعم بلاده لجهود العراق في ترسيخ أمنه واستقراره، ورغبة إيران في مد جسور التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، كما أشاد بـ"كلمة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر المناخ في الإمارات العربية".