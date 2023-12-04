العراق وأذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، سفير جمهورية أذربيجان لدى العراق السيد نصير ممدوف، وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات وقطاعات عدة، فضلاً عن التباحث بشأن عقد الدورة الثالثة للّجنة العراقية- الأذربيجانية المشتركة بعد غد الأربعاء، وما يمكن أن يتمخض عنها من تفاهمات تصب في صالح الشعبين الصديقين".وأضاف: "نقل ممدوف رغبة الحكومة الأذربيجانية في المشاركة بمشاريع التنمية والإعمار، بعد أن طرح العراق فرصه الاستثمارية الواعدة، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين العراق والمنطقة، كما تم التأكيد على تقديم التسهيلات لزوار العتبات المقدسة من مواطني أذربيجان والعراقيين الذين يزورون أذربيجان".