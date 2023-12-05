في نشرة السومرية.. توجيهات حكومية تخص الانتخابات المحلية واستطلاع عن انخفاض نسبة المشاركة فيها

• السوداني يوجه بعدم التدخل في الخيارات الانتخابية لمنتسبي الأمن.. ويشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة.• استطلاع يظهر انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات.. ومواطنون يرجعون العزوف الى فقدان الثقة بالمرشحين.• طعن بشرعية جلسة تعديل قانون المفوضية.. وامتداد تعد الجلسات الاستثنائية الاخيرة انتهاكاً للدستور.• في بيانها الختامي.. القمة الخليجية تؤكد على دعم الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة.