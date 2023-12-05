السوداني وزيدان يؤكدان ملاحقة مرتكبي الأفعال المخالفة للدستور خلال الانتخابات

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في التهيئة لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول الجاري".واكد الجانبان، بحسب البيان، على "التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية؛ من أجل ملاحقة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة للدستور والقانون، من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية".