في الموصل.. الحلبوسي يحضر تجمعاً جماهيرياً (صور)

حضر رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في تجمع جماهيري بمدينة الموصل بمحافظة نينوى.​

ويأتي التجمع قبل أيام من إجراء الانتخابات المحلية خلال شهر كانون الأول الحالي.



وكان مجلس الوزراء حدد 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول 2022.