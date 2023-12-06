قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل

وقال عضو لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية، ضياء الهندي، إنَّ "قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت وتم إنجاز القراءة الأولى والثانية"، موضحاً أنَّ "الخلاف بين لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة بشأن فقرة تمليك الأراضي لشاغليها من الصناعيين لا يزال عائقاً، إذ إنَّ لجنة الاستثمار تعد هذه الأراضي أصول دولة، إذا ما تم التفريط بها سيتم التفريط بملك للشعب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبيّن "أننا هنا نتحدث عن مئة ألف إجازة صناعية في جميع مناطق العراق"، متوقعاً أنَّ "الإجازات الحقيقية تقريباً لا تتجاوز الخمسة آلاف، والبقية لا يوجد لها أي شيء على أرض الواقع"، مؤكداً أنَّ "لجنة الاستثمار ترفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً ولن نقبل التصويت على هذه الفقرة".وأكد الهندي أنَّ "القانون سيتم تمريره ولكن بحل وسط وهو تمليك الأراضي خارج حدود البلدية لشاغليها من الصناعيين فقط".