خلال لقائه وفد العتبة العلوية.. السوداني يؤكد متابعة مشروع دعم حفظ المخطوطات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "السوداني استقبل وفد العتبة العلوية المقدسة، واطلع على آخر نتائج مبادرة دعم حفظ المخطوطات والوثائق والنوادر، حيث ختم على مجموعة من تلك المخطوطات النادرة".وأكد السوداني، بحسب البيان، أنّ "الدعم الذي تقرر لرفد الخزانة العلوية بنفائس الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية، والدعم المادي الذي خصصته لها الحكومة، ينطلق من الأيمان بأهمية التراث والمعرفة وحفظ نوادر الكتب المخطوطة، التي يبلغ عمر البعض منها أكثر من ألف عام؛ ومن أجل تيسير البحث العلمي والتاريخي وصيانة التراث الفكري القيّم الذي تمثله".وعبّر وفد العتبة العلوية، خلال اللقاء، عن "تثمينه مبادرة الدعم التي وجه بها السوداني، والتي أثمرت عن شراء 2775 مخطوطة، ليصبح العدد الكلي للمخطوطات المحفوظة في الخزانة العلوية 6582 مخطوطة، فيما بلغت الوثائق المحفوظة 2444 وثيقة تاريخية".كما نقل الوفد، وفق البيان، "امتنان القائمين على العتبة، والباحثين والدارسين من روادها، لما تحقق عبر جمع المخطوطات والوثائق من خدمة للعلم والمعرفة وتيسير للطلبة والفضلاء في تحقيق مساعيهم العلمية والبحثية".