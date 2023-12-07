زيدان و رومانوسكي يناقشان الأسس الدستورية لمعالجة الإشكاليات بالعراق والمنطقة

وذكر بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، ان "زيدان استقبل سفيرة الولايات المتحدة في العراق الينا رومانوسكي".وأضاف البيان، ان " الجانبين ناقشا الأسس الدستورية والقانونية لمعالجة جميع الإشكاليات التي يمر بها العراق والمنطقة".