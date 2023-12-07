الانتخابات المحلية وقرارات البنك المركزي في نشرة السومرية

• السوداني يؤكد ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية.. ويوجه بالتصدي لمحاولة العبث بالأمن والاستقرار.• نوري يصف قرارات البنك المركزي بالسياسية.. ويُقرُ بعجزِ ماليةِ البرلمان عن استضافة اي مسؤول.• ضبط أخطر عصابةِ مخدراتٍ في بغداد.. وتفكيك شبكةِ متجارين بالممنوعات لها ارتباطاتٌ دولية.• لاول مرة بولايته.. غوتيريش يستخدم المادة التاسعة والتسعين لتحذير العالم من مخاطر حرب غزة.. والعراق يرحب.