بالصور.. الحلبوسي في الشرقاط

تنشر السومرية نيوز، صوراً لحضور رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وقام الحلبوسي بزيارة لمضايف قضاء الشرقاط ولقاء عددٍ من الشيوخ والوجهاء.

وكان مجلس الوزراء حدد 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.