الإطار التنسيقي: نرفض الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف سيادة البلد

وقالت الدائرة الإعلامية في الإطار التنسيقي ببيان ورد لـ السومرية نيوز: "شدد الإطار التنسيقي على رفضه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد وسيادته، أيًّا كان نوعها والمستهدف فيها والحجة من وراء ذلك".وأعلن الإطار التنسيقي بحسب البيان "عن دعمه الكامل لإجراءات الحكومة ومطالبتها بالكشف عن كل تفاصيل الحادثة المشبوهة التي استهدفت السفارة الأمريكية الليلة الماضية".وأوضح الإطار التنسيقي "حرصه الدائم على حفظ أمن البعثات الدبلوماسية وأنّ العراق يفي بجميع التزاماته الدولية بهذا الخصوص".