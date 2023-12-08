تمس بسيادة الدولة.. العزم: نرفض استهداف البعثات الدبلوماسية

وقال التحالف في بيان صحفي ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعبّر تحالف العزم عن رفضه للأعمال المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وتمس بسيادة الدولة باعتبارها إنتهاكًا للقانون العراقي والدولي والأعراف الدبلوماسية وخرقاً واضحاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".كما يدعم التحالف "موقف وإجراءات الحكومة العراقية لمواجهة مثل هذه الممارسات التي تشكّل إساءة للعراق وتهدد إستقراره وأمنه وتعرّض علاقاته السياسية والإقتصادية للخطر وتتسبب بتشويه سمعته الدولية".