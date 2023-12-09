من الفلوجة.. السامرائي يدعو السياسيين السنة للحكمة وتقديم مصلحة المجتمع

وذكر بيان للتحالف ورد لـ السومرية نيوز، ان "السامرائي رعا مهرجاناً انتخابيا في الفلوجة حضره جمع غفير من ابناء المحافظة دعماً لمرشح تحالف العزم لانتخابات مجالس المحافظات زيد علي حماد السمير".وأكد السامرائي خلال كلمته المركزية في الحفل، انه "لن أدخل بأي سجال ولن أنجر إلى أي نوع من أنواع المناكفات السياسية"، داعيا السياسيين السنة الى "الاتصاف بالحكمة وتقديم مصلحة مجتمعنا وقضايانا الأساسية نصب أعينهم".وأضاف السامرائي، بحسب البيان، إن "أنبار الكرم والفخر سوف تبقى لأهلها وسوف ندعم مرشحينا فيها بشكل خاص ليكونوا اصحاب القرار في محافظتهم"، مشددا على أن "العزم لن يسمح بالمساس بأمن الأنبار لان امن الأنبار هو امن العراق".‏ودعا السامرائي خلال الحفل الانتخابي أهالي محافظة الأنبار إلى "تكثيف مشاركتهم في هذه الانتخابات وانتخاب الشجعان".