وقال الخزعلي في بيان ورد لـ السومرية، "اطلعنا على ما يسمى (بيان هام صادر عن اللجنة المالية) صادر بتاريخ ٩/ كانون الأول / ٢٠٢٣ يحتوي الكثير من الاكاذيب والتهجم علي شخصيا".وأضاف الخزعلي، "وبعد الاستفسار من اعضاء اللجنة المالية تبين انه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم الفاظا وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك الى ان يحل محل البنك المركزي ويقوم بالدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بحقي، متناسيا انني نائب وما اقوله اتحمل مسؤوليته شخصياً".واستدرك الخزعلي، "اني اذ احمله المسؤولية الكاملة عن ما تعرضت له من اذى مادي ونفسي من خلال اللجوء الى القضاء العراقي، فإني استغرب هذا الاسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي اراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس واهمها ان اكبر اسباب هذه المشاكل المالية هي ان المدعو عطوان العطواني كان ومايزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها بالرقابة من خلال اختزال دور اللجنة بشخصه وعرقلة عمل النواب بشكل متعمد".وطالب النائب، اللجنة المالية بـ"سحب الثقة عنه عن منصب رئيس اللجنة لأنه خان الامانة وفشل فشلا ذريعا في ادارة اللجنة المالية واداء واجبها الدستوري والقانوني".