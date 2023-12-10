المرشح محمد الجميلي يعلن انسحابه من "تحالف الأنبار المتحد"

وقال الجميلي في منشور على صفحته عبر "فيس بوك"، "أهلي أبناء مدينتي الفلوجة الحبيبة وابناء الأنبار الغيارى، لا يخفى على الجميع ما مرت به محافظة الأنبار من ظروف صعبة في السنوات السابقة جعلتنا نعيد حساباتنا مع من نقف ومع من نصطف".وأضاف، "وفي هذه الايام الحرجة التي تشهدها محافظة الأنبار لتحديد مصيرها ومستقبل أبنائها في اختيار من يمثلهم ويوصلهم إلى بر الأمان، اعلن انسحابي من خوض انتخابات مجالس المحافظات ومن تحالف الأنبار المتحد بعد الاستشارة والاستخارة تاركاً لهم الخيار فيمن يختارونه مناسباً ليحفظ للأنبار هيبتها وكرامتها ومن يرونه أقرب إلى الفوز".يشار الى أن الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ستنطلق يوم 18 كانون الأول الجاري.