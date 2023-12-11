البرلمان يحدد موعد انتخاب رئيس مجلس النواب

حدد مجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لانتخاب رئيس جديد له.



وجاء في وثيقة نشرتها الدائرة الإعلامية للمجلس، حصلت عليها السومرية نيوز، إن "جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستعقد يوم الأربعاء المقبل في الساعة الثانية بعد الظهر".