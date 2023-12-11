رئيسا جمهورية العراق وقبرص يرأسان اجتماعاً موسعاً.. هذا ما تمخض عنه

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الحصاد
من
12:50 AM
الى
01:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
التفاصيل الكاملة لجوائز الأفضل في أفريقيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
مجالس المحافظات 2023
اليوم الانتخابي بالتفاصيل
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-476269-638378953460279840.jpeg
رئيسا جمهورية العراق وقبرص يرأسان اجتماعاً موسعاً.. هذا ما تمخض عنه
سياسة
2023-12-11 | 07:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
742 مشاهدة
بحث رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية على الساحة الدولية.
وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد، التقى اليوم الإثنين 11 كانون الأول 2023 في القصر الرئاسي في قبرص، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وجرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية على الساحة الدولية".
وأعرب رشيد، عن شكره للرئيس خريستودوليدس على "الدعوة التي كان قد وجهها له، كما أثنى على حرص قبرص من أجل تعضيد العلاقات الثنائية، مؤكداً أن العراق يبادل الجانب القبرصي تلك الرغبة والإرتقاء بطبيعة العلاقات وبما يحقق المصالح المشتركة".
وأوضح أن "العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي واقتصادي وهو أرض خصبة لجميع أنواع الاستثمارات، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي البناء، مؤكداً ترحيب العراق بمشاركة الشركات القبرصية في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات السياسية الموقعة بين البلدين عام 2015 خاصة وان هناك جملة من المواضيع المشتركة مثل مكافحة الإرهاب واللاجئين والهجرة وموقف البلدين من القضايا السياسية في المنطقة".
وأكد الرئيس "أهمية إنشاء لجنة للصداقة البرلمانية بين العراق وقبرص، فضلاً عن ضرورة استكمال العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الأمني واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب واتفاقية منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد والتصدير غير المشروع أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية والحث على اعادتها، إضافة إلى إقامة الربط الجوي بين البلدين وبما يعزز حركة السياحة ويؤمن التواصل بين الشعبين الصديقي".
كما ناقش الاجتماع "الوضع في غزة حيث جرى التأكيد على إدانة استمرار العدوان والعمليات الحربية ضد المدنيين وما تسبب به من تهديد لحياة الاطفال والنساء والشيوخ وأضرار وتهديم طالت البنى التحتية في كافة المجالات".
وأثنى اللقاء على "الجهود الرامية للتوصل الى وقف كامل لاطلاق النار في القطاع، كما أكد الرئيسان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مشيران إلى أهمية العمل المكثف لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".
بدوره أشاد الرئيس القبرصي "بدور العراق على صعيد ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات والقضايا المصيرية في العالم".
وأعرب الرئيس خريستودوليدس عن "سعادته بزيارة رئيس الجمهورية العراقي وبحرص العراق على تفعيل آليات التواصل والتعاون مع قبرص وبما يخدم الرفاه والازدهار للشعبين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات".
كما ترأس الرئيسان اجتماع الوفدين العراقي القبرصي والذي ناقش مجموعة من خطط العمل الاستراتيجية التي من المؤمل تنفيذها والاتفاقيات والمعاهدات التي ستوقع بين البلدين مستقبلاً، وفق البيان.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين
محليات
43.88%
10:23 | 2023-12-10
العراق يعطل الدوام الرسمي ليومين
10:23 | 2023-12-10
التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع
محليات
26.97%
09:23 | 2023-12-10
التربية تعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع
09:23 | 2023-12-10
الرافدين يقرر إطفاء الديون لهذه الفئتين
محليات
16.95%
10:08 | 2023-12-10
الرافدين يقرر إطفاء الديون لهذه الفئتين
10:08 | 2023-12-10
المفوضية تحسم عبر السومرية جدل تعطيل دوام المدارس
محليات
12.19%
08:15 | 2023-12-10
المفوضية تحسم عبر السومرية جدل تعطيل دوام المدارس
08:15 | 2023-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-11
Morning Live
ظاهرة تناول الكحول وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول - الحلقة ١٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-11
Morning Live
ظاهرة تناول الكحول وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول - الحلقة ١٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
Celebrity
الرابر محمد الجاف - الحلقة ٤٠ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-11
Morning Live
ظاهرة تناول الكحول وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول - الحلقة ١٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-11
Morning Live
ظاهرة تناول الكحول وقيادة السيارة تحت تأثير الكحول - الحلقة ١٦٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
ناس وناس
سوق هرج بغداد - الحلقة ١٦٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-11
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
عشرين
الامن الانتخابي.. ومناوشات المشاركين والمقاطعين - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
خط أحمر
مواطن يخطف طفل جاره في سبع البور ويتخلص منه - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
14:30 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-10
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
رحال
قضاء العزيزية..اقدم سوق شعبي واقدم محطة قطار - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
اسرار الفلك
من ٩ الى ١٥ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-09
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
Biotic
ما هو سبب الإحساس المتواصل بالجوع؟ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-12-08
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستشارك في الانتخابات المحلية المقبلة؟
نعم، سوف أشارك
نعم، سوف أشارك
كلا، مقاطع
كلا، مقاطع
لم أقرر بعد
لم أقرر بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.