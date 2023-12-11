رئيسا جمهورية العراق وقبرص يرأسان اجتماعاً موسعاً.. هذا ما تمخض عنه

وذكر بيان لمكتب رشيد، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رشيد، التقى اليوم الإثنين 11 كانون الأول 2023 في القصر الرئاسي في قبرص، نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وجرى بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية على الساحة الدولية".وأعرب رشيد، عن شكره للرئيس خريستودوليدس على "الدعوة التي كان قد وجهها له، كما أثنى على حرص قبرص من أجل تعضيد العلاقات الثنائية، مؤكداً أن العراق يبادل الجانب القبرصي تلك الرغبة والإرتقاء بطبيعة العلاقات وبما يحقق المصالح المشتركة".وأوضح أن "العراق يتمتع اليوم باستقرار أمني وسياسي واقتصادي وهو أرض خصبة لجميع أنواع الاستثمارات، مشيراً إلى الفرص الكبيرة المتوفرة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي البناء، مؤكداً ترحيب العراق بمشاركة الشركات القبرصية في تنفيذ المشاريع التنموية وفي مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية".وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة تفعيل اتفاقية المشاورات السياسية الموقعة بين البلدين عام 2015 خاصة وان هناك جملة من المواضيع المشتركة مثل مكافحة الإرهاب واللاجئين والهجرة وموقف البلدين من القضايا السياسية في المنطقة".وأكد الرئيس "أهمية إنشاء لجنة للصداقة البرلمانية بين العراق وقبرص، فضلاً عن ضرورة استكمال العمل على تنفيذ مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الأمني واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من الضرائب واتفاقية منع السرقة والتنقيب السري والاستيراد والتصدير غير المشروع أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية والحث على اعادتها، إضافة إلى إقامة الربط الجوي بين البلدين وبما يعزز حركة السياحة ويؤمن التواصل بين الشعبين الصديقي".كما ناقش الاجتماع "الوضع في غزة حيث جرى التأكيد على إدانة استمرار العدوان والعمليات الحربية ضد المدنيين وما تسبب به من تهديد لحياة الاطفال والنساء والشيوخ وأضرار وتهديم طالت البنى التحتية في كافة المجالات".وأثنى اللقاء على "الجهود الرامية للتوصل الى وقف كامل لاطلاق النار في القطاع، كما أكد الرئيسان ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الشأن، مشيران إلى أهمية العمل المكثف لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع".بدوره أشاد الرئيس القبرصي "بدور العراق على صعيد ترسيخ الاستقرار في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات والقضايا المصيرية في العالم".وأعرب الرئيس خريستودوليدس عن "سعادته بزيارة رئيس الجمهورية العراقي وبحرص العراق على تفعيل آليات التواصل والتعاون مع قبرص وبما يخدم الرفاه والازدهار للشعبين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق في مختلف المجالات".كما ترأس الرئيسان اجتماع الوفدين العراقي القبرصي والذي ناقش مجموعة من خطط العمل الاستراتيجية التي من المؤمل تنفيذها والاتفاقيات والمعاهدات التي ستوقع بين البلدين مستقبلاً، وفق البيان.