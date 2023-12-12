نشرة السومرية.. حضور اممي لمحاكاة انتخابية وخلافات تعرقل انتخاب رئيس البرلمان

• بحضور بلاسخارت.. المفوضية تجري محاكاة تجريبية لمحطة اقتراع.. والمحكمة الاتحادية تقرر إجراء انتخابات كركوك• الخلافات تعرقل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.. وترجيحات بعدم حسم المنصب في جلسة الغد.• قبيل الانتخابات.. دعوات تعديل سلم رواتب الموظفين تتصاعد.. وتلويح باعتصام مفتوح لحين الاستجابة.• اعتقال معاونة مدرسة بتهمة النصب والاحتيال في كربلاء.. والقبض على مزور صكوك متنكراً بزي النساء.