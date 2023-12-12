مجلس النواب يقرر تأجيل جلسة انتخاب رئيسه

قررت رئاسة مجلس النواب، مساء الثلاثاء، تأجيل جلسة البرلمان المقررة يوم غد لانتخاب رئيس جديد له.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إنه "نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب يوم غد الاربعاء الموافق ١٣/ ١٢/ ٢٠٢٣ بسبب انشغال اعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد، قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل الجلسة الى اشعار اخر".

وكان مجلس النواب حدد يوم غد الأربعاء، موعداً لعقد جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفاً لمحمد الحلبوسي.



