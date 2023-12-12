المياحي: محافظة واسط تشهد ثورة في جانب الخدمات

وقال المياحي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية ان "نريد لمحافظة واسط أن تكون من أجمل المحافظات ونسعى لأن تكون واسط "جوهرة" المحافظات".



وأضاف: "محافظة واسط تشهد "ثورة" في الإعمار والبناء ولدينا مناطق في المحافظة أفضل من بغداد خدميا ونؤسس لمشاريع بنى تحتية تمتد لـ50 سنة مقبلة".





وأشار المياحي الى انه "يسعى لتحقيق أغلبية داخل مجلس المحافظة"، مؤكدا ان "بعض الأحزاب السياسية تعتبر المحافظين الناجحين "أجساما غريبة".



ولفت الى ان "أكثر من 60 محافظ تبدلوا خلال 7 سنوات بسبب مجالس المحافظات"، موضحا ان "شرعية الانتخابات ليست مرتبطة بنسبة المقاطعة".



وأكد المياحي، ان "نسبة المشاركة الانتخابية في واسط ستتجاوز 40 بالمئة"، مبينا ان "واسط متوازنة سياسيا والتيار الصدري قوة كبيرة".



وتابع: "أتعرض لهجوم بسبب مصالح لدى بعض الأشخاص، وأنا عامل خدمة لدى أهالي واسط".



وشدد المياحي على ان "التوازن يختل إذا تحول مجلس المحافظة إلى "لملوم"، مؤكدا ان "محافظة واسط مستقرة الآن سياسيا".



وأشار الى ان "مديرية التربية من أسوأ الدوائر لدينا في واسط"، مبينا ان "المحاصصة وصلت إلى مدير المدرسة في واسط"، مؤكدا ان "مدير التربية تابع لدولة القانون وفرض على المحافظة".



ولفت المياحي الى ان "واسط افتتحت أفضل المراكز السرطانية التخصصية في العراق"، مؤكدا ان "نسبة العجز في مستشفيات واسط بلغت 750 بالمئة".

وبين ان "الجانب الخدمي لن يستقر دون منح صلاحيات للمحافظات"، موضحا ان "واسط تشهد نهضة حقيقية في مجال الاستثمار".

وأكد المياحي، ان محافظة واسط من أغنى المحافظات في مجال الزراعة وأنها عبارة عن "دولة مصغرة"، ونحتاج إلى خطة خمسية لاعتماد أساليب الري الحديثة، موضحا ان استثمار الزراعة الحديثة في المحافظة سيوفر اكثر من 50% من حاجة العراق من المنتجات الزراعية"، مبينا ان "40% من سكان واسط يعيشون في الريف".