هيئة قضائية تنقض قراراً لمجلس المفوضين يخص تسمية عضو بديل

نقضت الهيئة التمييزية القضائية قرار مجلس المفوضين بتسمية عيسى الساير كعضو بديل في مجلس النواب.

وبحسب وثائق أدناه نصها فأن الهيئة رأت أن القرار المطعون فيه لم يراع ولم يلتفت الى الاعتراضات التي قدمها الطاعن مما اخل بصحته.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في (14 تشرين الثاني 2023)، حكماً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان، الأمر الذي دفع بتحالف تقدم الى مقاطعة جلسات المجلس وتقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم من الحكومة.

وأدناه وثائق قرار الهيئة..