العراق وفرنسا يتفقان عل تفعيل مذكرة تفاهم لتحسين سياسات مكافحة الفساد

وذكرت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون التقى مديرة الوكالة الفرنسيَّة لمكافحة الفساد ايزابيل جيغوزو وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الدولي و الثنائي في مواجهة آفة الفساد".وشدد حنون خلال اللقاء الذي عقد في ولاية أتلانتا الأمريكية على هامش الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بحسب البيان، على"أهمية التزام الدول الأطراف بمواد الاتفاقيَّة وبنودها، وتقديم المساعدة القانونيَّة وتطوير آليات منع الفساد ومكافحته".واتفق الطرفان على "تفعيل مذكرة التفاهم التي عقدها الطرفان في كانون الثاني الماضي خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني للعاصمة الفرنسيَّة والتوقيع على اتفاقيَّة الشراكة الاستراتيجيَّة في مختلف مجالات التعاون، ومنها مكافحة الفساد".ووفقاً للبيان، فقد تضمنت المذكرة "جملةً من الفقرات، منها: تبادل المعلومات والتدريب والتحري عن جرائم الفساد والحدّ من انتشاره، والتعاون التقني لمنع الفساد، وتنمية وتحسين سياسات مكافحته".