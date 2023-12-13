الأمم المتحدة تعين عراقيا ضمن مكتب مبعوثها الخاص الى اليمن

وأضافت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "اختيار سرحد فتاح لهذا الموقع، يأتي لما يتمتع به من خبرة تزيد عن 18 عامًا في النشاط السياسي والدبلوماسي وفي العمل متعدد الأطراف على المستوى الوطنيّ والدوليّ".وتابعت الوزارة، أن "فتاح شغل في العام 2019 منصب نائب الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك".