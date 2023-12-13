رئيس الجمهورية يعود الى بغداد بعد زيارة قبرص

عاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، الى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية الى قبرص.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد عاد إلى بغداد بعد اختتام زيارة رسمية إلى قبرص".