السامرائي: انتخاب ممثلين بمجالس المحافظات أهم وسائل التعافي

اعتبر رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، الأربعاء، أن انتخاب ممثلين بمجالس المحافظات من أهم وسائل التعافي للمحافظات التي شهدت نكبة احتلال الارهاب.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "اكس"، إن "أهم وسائل التعافي للمحافظات التي شهدت نكبة احتلال الإرهاب لها قبل سنوات هي انتخاب ممثلين لها في مجالس المحافظات".