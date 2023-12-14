الأمم المتحدة تشيد بجهود العراق في مكافحة الفساد

وذكرت هيئة النزاهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون التقى المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) غادة والي، وبح معها الآليات الناجعة لتقليص الفساد في مؤسسات الدولة ووقاية القطاع الخاص من التورط في الفساد واستعرض جهود العراق في ميدان مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة والخضوع للمساءلة".وأشار حنون، إلى"سعي الهيئة ممثلة بدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة فيها إلى إشاعة السلوك الأخلاقي في القطاعين العام والخاص، وعقد برامج وندواتٍ تثقيفيَّةٍ في مجال إدارة المخاطر في القطاع الخاص وأثره في تطبيق معايير النزاهة، وتوفير آمنة لرجال الأعمال والشركات الاستثماريَّة، والمساهمة في الجهد الحكومي نحو الإعمار وتقديم الخدمات".ولفت، إلى"عقد الهيئة ورش ودورات تدريبيَّة لتطوير ملاكات الأجهزة الرقابيَّة وبقية موظفي مؤسسات الدولة"، مشيداً بـ"تطور البرامج التدريبيَّة للأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد وتحولها الرقمي".وأشادت، بـ"جهود العراق في مجال محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال وكذلك العمل مع القطاع الخاص من خلال إقامة المؤتمرات"، منوهة بـ"مشاركة العراق وفاعليَّته في مشروع كلوب، وسعيه لرسم استراتيجيَّة جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد والتهيئة والتحضير الكافيين لها".