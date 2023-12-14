بالصور من الأنبار.. الحلبوسي في "مضارب البو عيسى"

حضر رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، في المؤتمر الانتخابي للمرشح عساف طالب الحسناوي العيفان بحضور عبود خميس حسناوي العيفان العيساوي.

ادناه الصور: