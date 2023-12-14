مشاركة عراقية باجتماع الجمعية العمومية للشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "هذه المشاركة تأتي بعد إعادة تفعيل عضوية العراق في هذا المحفل الذي يضم 14 دولة من المنطقة العربية والأوربية".وأوضح أن "الاجتماع افتتحه وزير العدل الاماراتي وبحضور الممثلين الرسميين عن الدول الأعضاء من بينها العراق حيث شاركت مدير المعهد القضائي العراقي السيدة فاتن محسن في هذا الاجتماع والذي يعد منصة حيوية لمناقشة التحديات التي تواجه نظام العدالة في هاتين المنطقتين وتعزيز مستوى التدريب لتحقيق أفضل نتائج في هذا السياق".