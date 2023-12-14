في نشرة السومرية.. تفسير المحكمة الاتحادية بشأن منصب رئيس البرلمان وجدل الانتخابات

• المحكمة الاتحادية تُصدر تفسيراً بشأن خلو منصب رئيس البرلمان.. وتوجب باستمرار الجلسات لحين انتخاب البديل.• مع اقتراب الانتخابات .. اشتداد المنافسة بين المرشحين.. وانصار السيد الصدر يُصرون على المقاطعة.• العوادي يؤكد افتقار البصرة للمشاريع الاستراتيجية والخدمية.. ويتحدث عن واقع مرير تعيشه المحافظة.• اعتقال عدد من منفذي هجوم السفارة الأميركية في بغداد.. والكشف عن متورطين على صلة بالأمن.• الأمم المتحدة تحذر من عواقب إغراق الأنفاق في غزة.. وقوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة في رفح.