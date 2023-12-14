أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة

نُشيد برئيس الوزراء @mohamedshia وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع @IraqiGovt لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة، وأن… https://t.co/4ENG9gGv1f
— Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 14, 2023
نُشيد برئيس الوزراء @mohamedshia وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع @IraqiGovt لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة، وأن… https://t.co/4ENG9gGv1f