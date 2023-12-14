أول تعليق للسفيرة الامريكية بعد القبض على منفذي الهجمات على السفارة

عبرت السفيرة الأمريكية لدى بغداد الينا رومانسكي، اليوم الخميس، عن اشادتها بإعلان السلطات العراقية، القاء القبض على منفذي الهجمات على السفارة الامريكية في بغداد.

وقال رومانسكي في منشور على منصة "X": "نُشيد برئيس الوزراء وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى". نُشيد برئيس الوزراء @mohamedshia وأجهزة الأمن العراقية والسلطة القضائية لنجاحهم في القبض على عدد من المسؤولين عن الهجمات الإرهابية ضد سفارتنا وجهاز الأمن الوطني والمباني الحكومية الأخرى. إن الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع @IraqiGovt لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة، وأن… https://t.co/4ENG9gGv1f — Ambassador Alina L. Romanowski (@USAmbIraq) December 14, 2023



واضافت ان "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أن "الافراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية". واضافت ان "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنسيق الوثيق مع لضمان تقديم الجُناة إلى العدالة"، مشيرة إلى أن "الافراد الأمريكيين الموجودين في البلاد بناء على دعوة من العراق آمنون، وأن سيادة العراق واستقلاله محمية".