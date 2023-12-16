شبل الزيدي: أخطر الخناجر هو الخنجر المسموم

وقال الزيدي في تغريدة له تابعتها السومرية نيوز، إن "السيف سلاح الشجعان، أما سلاح الجبناء فهو الخنجر الذي ندم البعض عند استخدامه لأنه له عدة أوجه ومنحنيات وهو في كل الأحوال (أعوج)".وأضاف الزيدي، أن "أخطر الخناجر هو الخنجر المسموم.. ويضرب فيه المثل بالخسة والنذالة والغدر فيقال (خنجر في الخاصرة) و(خنجر الغدر)".