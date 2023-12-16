خلال التقرير "النصف يومي".. واسط بالمرتبة الأولى على المحافظات بنسب التصويت

وقال مراسل السومرية في واسط، إن التقرير النصف اليومي للاقتراع الخاص، أكد أن نسبة التصويت في مراكز الاقتراع 55%".وأشار الى ان "عدد الناخبين أكثر من 30 ألف داخل المحافظة، وعدد الكيانات 9 تحالفات و2 أحزاب"، مبينا ان "عدد المرشحين 262 وعدد النساء 73 ".وأضاف المراسل، أن مراكز الاقتراع من الصباح الباكر تشهد توافداً للمنتسبين من القوات الأمنية في 12 مركزاً موزعة على أقضية المحافظة، وعدد المحطات 50"، موضحا ان "عدد مقاعد مجلس المحافظة 14 + 1 كوتا".يشار الى ان التصويت الخاص بدأ الساعة السابعة صباحا، وينتهي عند الساعة السادسة مساء من نفس اليوم.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وقرابة 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويقول رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل، للسومرية نيوز، ان عدد مرشحي القوائم هو 5904، أما عدد التحالفات فقد بلغ 39، والأحزاب 29"، مشيرا الى ان "هناك 66 مرشحاً منفرداً".