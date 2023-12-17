السوداني يتوجه إلى الكويت لتقديم التعازي برحيل أميرها

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني توجه إلى دولة الكويت الشقيقة، على رأس وفد حكومي وبرلماني، لتقديم التعزية في وفاة المغفور له أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح".ويوم أمس، أعلن التلفزيون الكويتي، وفاة أمير البلاد، نواف الأحمد الجابر الصباح، لينادي مجلس الوزراء الكويتي بولي عهده، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.