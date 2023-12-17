السوداني يقدم العزاء بوفاة امير الكويت

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عبّر رئيس مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة إلى دولة الكويت، حكومة وشعباً، في رحيل المغفور له سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، سائلاً الباري جل وعلا أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وجنات النعيم".وأضاف: "كما أبدى السوداني تمنياته بالمزيد من الازدهار والاستقرار للكويت وشعبها في ظل ولاية سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، وللعلاقات بين الشعبين الشقيقين العراقي والكويتي دوام التقدم".