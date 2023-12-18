المفوضية: النتائج الأولية للانتخابات ستعلن غداً الثلاثاء

وقال رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، عماد جميل، إنه "حسب قانون الانتخابات، تعلن نتائج الانتخابات الأولية خلال 24 ساعة من انتهاء عملية الاقتراع، وعليه ستعلن المفوضية النتائج الأولية غداً الثلاثاء، وستشمل نتائج المحطات الإلكترونية الواصلة إلى السيرفرات، وبعض المحطات التي حدث فها خلل فني".وأضاف جميل، أن "المفوضية ستعلن عن أعداد المحطات وآليات العد والفرز اليدوي بعد يوم أو يومين من عملية الاقتراع، وستكون عمليات العد والفرز بشكل دقيق بعد سحب الأشرطة الإلكترونية من أجهزة الاقتراع".وتابع أن "النتائج الأولية ستعلن غداً، والنتائج النهائية بعد التحقق من المحطات المشكو منها والتي فيها خلل فني"، مؤكداً أنه "بعد المصادقة والانتهاء من الإجراءات القانونية والعد والفرز ستعلن النتائج النهائية مباشرة".وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً، وأكثر من 6 آلاف مرشح يتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية.وفتحت مراكز الاقتراع للتصويت العام في مختلف المدن العراقية، في تمام الساعة السابعة صابحاً من صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، كما تنتظر المراكز الانتخابية أكثر من 15 مليون ناخب ضمن التصويت العام.وترتفع الدعوات من الجهات الحكومية والسياسية الى المواطنين بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات.