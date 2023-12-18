السامرائي بشأن انتخابات اليوم: الشعب قال كلمته

اعتبر رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، الاثنين، أن الشعب العراقي قال كلمته في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت اليوم.

وقال السامرائي في بيان، "شكرا لشعبنا العراقي لمشاركته في هذه الممارسة الديقراطية وشكرا للحكومة التي اوفت بالتزاماتها تجاه المواطنين باقامة الانتخابات في موعدها بعد تعطيلها لعشر سنوات". وأضاف "لقد قال الشعب كلمته وبقي على المفوضية العليا للانتخابات انجاز مهمتها في حساب النتائج واعلانها". ودعا السامرائي الجميع الى "الالتزام بقبولها والمضي قدما لانجاز استحقاقاتها بتشكيل الحكومات المحلية لتغيير واقع المحافظات خدمة للمواطن".