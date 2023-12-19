أمنية الانتخابات تعلن إكمال ونجاح الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، إن "سقوط الطائرة حصل إثر خلل فني وفتحنا مجلسا تحقيقيا لمن أعطى أوامر بالإقلاع أثناء الضباب"، مبينا انه "لم نسجل أي خرق أمني للمرة الأولى".وأشار المحمداوي الى أن "القطعات الأمنية استطاعت وللمرة الأولى أن تنجز جميع متطلبات العملية الانتخابية، ونقل عصا الذاكرة إلى مفوضية الانتخابات، سواء في بغداد أو المخازن في المحافظات بوقت قياسي"، مشيراً الى أن "القطعات أدت دورها وأضافت لسجلها خدمة الشعب والوقوف مع القانون والدستور وأن القوات الأمنية كانت على مسافة واحدة من جميع المرشحين"وأوضح أنه "كان من المفروض نقل 80% من عصا الذاكرة جواً، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تم نقلها براً"، لافتاً الى أن "سقوط الطائرة المروحية في قضاء طوزخرماتو حصل إثر خلل فني، وتم فتح مجلس تحقيقي لمن أعطى أوامر بالإقلاع في أثناء الضباب، لأنه لم يكن هناك خط طيران عبر هذا الخط بسبب سوء الأحوال الجوية"، لافتا الى أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص مخالف للتعليمات الانتخابية بمختلف مسمياتها".