المفوضية تكشف لـ السومرية كيفية تحليل الشكاوى والطعون

وقال هادي في حديث لـ السومرية، إن "هناك ورقات شكوى بعدد 110 متوفرة في جميع المحطات الانتخابية تسمح للمواطنين والمعترضين تقديم شكاوى من خلالها وبعد انتهاء الاقتراع العام تم جمع الاوراق من المحطات وتقسيمها الى الشكاوى والطعون لدراستها وتصنيفها وتقسم الشكاوى الى ثلاثة أصناف".وبشأن النتائج الأولية للانتخابات مجالس المحافظات، أضاف ان "النتائج ستعلن اليوم من خلال مؤتمر صحفي يقام في المكتب الوطني في الساعة الخامسة يعلن من خلاله النسبة الأولية للنتائج وستلحق بعدها نتائج الصناديق التي تم تحويلها الى مراكز التدقيق في المحافظات وبغداد".وأشارت عضو فريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الى انه "بعد انتهاء الاقتراع العام وأغلقت المحطات الانتخابية نقلت النتائج وعبر الوسيط الناقل بسرعة كبيرة وفق القانون، إذ أعلنت المفوضية نسبة المشاركة البالغة 41% للتصويت الخاص والعام وتعتبر النسبة النهائية للمشاركة الناخبين".وتابع قائلا: "عملية العد والفرز اليدوي في مراكز التدقيق تعتمد على العدد الكلي ومن خلال العدد يتم منح الوقت المناسب للعملية وبالتأكيد لم تطول كثيرا"، موضحا ان "الاقتراع العام لم يشهد أي خلل وجميع الأجهزة فعالة بصورة جيدة."ولفت الى ان "هناك تنسيق كبير بين القوات الأمنية لتامين صناديق الاقتراع ومتكفلة بوصول عصا الذاكرة من المحافظات عبر طيران الجيش وداخليا عبر الطرق البرية"، مبينا ان "القوات الأمنية مستمرة الى ما بعد المصادقة على النتائج لأنها تتحول الى من حماية المراكز الى حماية المخازن ومراكز التدقيق".