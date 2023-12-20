كردستان يبحث مع واشنطن حل قضاياه الخلافية مع الحكومة الاتحادية

وذكر بيان لمكتب بارزاني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوفد المرافق لها، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، إذ جرى تبادل وجهات النظر إزاء آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية".وتمحور الاجتماع "حول ضرورة حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، إذ اتفق الجانبان على أهمية احترام الحكومة الاتحادية للحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وضرورة ألّا تعامل بغداد مواطني الإقليم على أنهم من الدرجة الثانية".وشدد رئيس حكومة كردستان، على "ضرورة تعزيز دعائم النظام الاتحادي وإرساء المبادئ الديمقراطية وتثبيتها في العراق".من جهتها، جددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي دعم بلادها لإقليم كردستان وحقوقه المكفولة دستورياً في إطار العراق الاتحادي".كما تناول الاجتماع "أهمية ترسيخ ثقافة التعايش المشترك والحرية الدينية، فضلاً عن حماية حقوق الإنسان وعموم المكونات في كردستان".