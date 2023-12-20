الإطار التنسيقي يعلن تشكيل كتلة له بجميع المحافظات

أعلن الإطار التنسيقي، مساء الأربعاء، عن تشكيل كتلة له بجميع المحافظات للإسراع بتشكيل المجالس المحلية.



وقالت الدائرة الاعلامية للإطار في بيان، "عقد الاطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي اليوم الاربعاء ٢٠-١٢-٢٠٢٣ بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب محافظين جدد".



وعبر الاطار التنسيقي بحسب البيان، عن "شكره الكبير للشعب العراقي الابي الذي التزم باستحقاقه الدستوري وساهم بشكل فاعل في الادلاء بصوته بكل حرية".

وثمن الإطار التنسيقي "الدور الكبير الذي اضطلعت به الحكومة في تنفيذ ومراقبة الانتخابات بشكل امن والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ادائها المميز والقوى الامنية الباسلة لتأديتها دورها باكمل وجه".



وتابع البيان أن "الاجتماع أعلن عن تشكيل كتلة الاطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالاً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية".



