في نشرة السومرية.. انطلاق العد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات والتزام العراق بحماية البعثات

• تحت انظار المراقبين.. المفوضية تواصل العد والفرز اليدوي .. والتصويت الخاص قد يحسم المقاعد• ابو سودة يتوقع عبر "علنا" تغييرا بنتائج الانتخابات .. ويؤكد خضوع المحافظين للتقييم• اسلوب التوافقات يستحوذ على صراعات المجالس.. وآمال شعبية بتطبيق الوعود• العراق يجدد التزامه بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين على اراضيه