نشرة السومرية.. العد والفرز اليدوي والنتائج النهائية ومراقبة البرلمان لمجالس المحافظات

• المفوضية تحسم الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام.. وتحدد موعد انتهاء عمليات العد والفرز.• ابو سودة يتوقع تغييرا بنتائج الانتخابات.. ويؤكد خضوع مجالس المحافظات لمراقبة البرلمان.• بتأثيرات أمنية ومناخية.. الأغذية العالمي يؤكد وجود اربعة ملايين عراقي بين نازح أو بحاجة لمساعدة انسانية.• الاحتلال الاسرائيلي يواصل جرائمه بحق المدنيين في غزة.. والأونروا تُحذّر من انتشار الأمراض في القطاع.