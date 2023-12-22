انسحاب نائبين من كتلة تقدم داخل مجلس النواب

قرر كل من النائبين زيتون الدليمي ونهلة الفهداوي، الانسحاب من كتلة تقدم في مجلس النواب العراقي.

وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إنها "قررت مع النائبة نهلة الفهداوي الانسحاب من كتلة تقدم البرلمانية".



وأعلنت كل من الدليمي والفهداوي، نفسهما "نواب مستقلون".

