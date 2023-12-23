الأمم المتحدة تجدد تأكيدها بدعم العراق لتوطيد مؤسساته الديمقراطية

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في رسالة خاصة بمناسبة قرب نهاية عام 2023، تابعتها السومرية نيوز، انه "بالعودة إلى العام الماضي، قلتُ إنه في ظل الاستقرار السياسي والفرص المشرقة التي تلوح في الأفق، فإن العراق يتمتع بفرصة ممتازة للتقدم السريع في تنميته المستدامة. وبعد مرور عام، برزت بالفعل عدة خطوات هامة ومبادرات واعدة".وأضافت، :"ولكن في حين أن البلد في وضع يمكنه من اغتنام الفرص العديدة المتاحة أمامه، فإن القيام بذلك لن يكون بالمهمة السهلة وبالتالي"، مشيرة الى انه "لا يسعني إلا أن أكرر كلمات الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلال زيارته في وقت سابق من هذا العام: "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراق لتوطيد مؤسساته الديمقراطية ودفع عجلة السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان لجميع العراقيين".وتابعت، انه "بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة مفعمة بالسلام والعافية".